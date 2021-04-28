Названо имя украинского военного, погибшего при подрыве военной машины на Донбассе

“Наш земляк, бывший ученик Волочиского учебно-воспитательного комплекса Роман Гуляк погиб, защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа”, – заявили в горсовете.

Из-за гибели военнослужащего на территории Волочиской общины объявили траур.

https://www.facebook.com/volochyskaOTG/posts/5390771430995350

Гуляк погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы, их доставили в больницу.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.

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