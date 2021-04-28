США продолжают поддерживать Минские соглашения – Госдеп

“Чтобы этот формат был успешным, Россия должна выполнить все обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с этими соглашениями, и искренне работать, чтобы завершить конфликт в Восточной Украине. Мы будем в дальнейшем использовать возможности участвовать в дипломатическом процессе между Украиной и Россией относительно конфликта, но Россия должна прекратить свою негибкость”, – заявили в Госдепе.

Представитель ведомства отметил, что США подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Минские соглашения нужно пересмотреть.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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