 

МИД обвинил западных олигархов в узурпации контроля над интернетом

28.04.2021, 1:22, Новости дня
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Западные IT-компании используют монопольное положение для цензуры в своих политических целях, узурпация контроля над интернетом – это реалии сегодняшнего дня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня узурпация контроля над интернетом – это не вымышленная угроза. Это реалии сегодняшнего дня», – сказала Захарова, выступая по видеосвязи на заседании Комитета по информации ООН, передает РИА «Новости».

Как отметила дипломат, «группа западных медиа-олигархов, сосредоточенная в основном в одном государстве, имеет возможность использовать цензуру, дискриминацию в политических и коммерческих целях без оглядки на морально-этические и международно-правовые нормы».

В результате, по ее словам, сужается демократическое поле для свободы выражения мнений. «Любые СМИ, представители гражданского общества и даже официально, законно избранные главы государств, представители исполнительной и законодательной власти могут быть в любой момент принудительно отключены от глобального эфира», – напомнила Захарова.

«Примеров этому предостаточно. Примеров же исправления подобной ситуации, к сожалению, нет», – добавила она.

В марте Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».



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