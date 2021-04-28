 

Туроператоры попросили оперштаб освободить привитых туристов от тестов на COVID

28.04.2021, 1:22, Новости дня
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Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.

«Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», – цитирует обращение ТАСС. В секретариате Голиковой отметили, что обращение пока не получили, но как только оно будет получено, письмо рассмотрят в установленном порядке.

АТОР отмечает, что в РФ тесты остаются обязательными для тех туристов, который сделали прививку от коронавируса. В некоторых иностранных государствах (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов при условии вакцинации коронавируса.

«Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2290 до 2550 рублей, срочного – от 2 860 до 3 240 рублей на человека», – указывается в обращении. Туроператор «Интурист» подсчитали, что для семьи из четырех человек результаты двух лабораторных исследований на коронавирус могут обойтись до 19-20 тыс. рублей.

В ассоциации указывают на то, что требование обязательно сдавать два теста негативно сказывается на спросе. «Результаты этой меры не замедлили сказаться, причем почти мгновенно: в день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал – до 90%. Продажи практически остановились», – рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

С 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. Первый тест надо сделать и загрузить на портал «Госуслуги» в течение 72 часов с момента возвращения в Россию. Пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.



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