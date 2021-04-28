 

Во время финала ЧМ по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг

28.04.2021, 1:22, Новости дня
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Во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг.

Инцидент произошел во время четвертого раунда. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий рассказал, что ему «позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась», пишет «Чемпионат».

«Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать», – сказал он, добавив, что Польша «не совершила ничего плохого», более того, «сделала больше, чем должна». Как сообщил Павлицкий, Всемирная организация шашек «проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим», организация «будет исключена» из Всемирного антидопингового агентства.

Тансыккужина уступает после четырех раундов – матч состоит из девяти, в каждом разыгрывается 12 очков, для победы требуется 54 очка. Садовска ведет в матче со счетом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.

Во время инцидента гражданка России как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим. Произошедшее вызвало недовольство среди российских интернет-пользователей, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sport.ua.



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