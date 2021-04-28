А как же дети? – Личное мнение

Эх, не в той стране родился Харви «Мерзотная Свинья» Вайнштейн.



Фото: Соцсети

Родись Харви в России, он бы сейчас не на нарах ковидом кашлял, а шлёпал бы на всё готовых девок по губам сами знаете чем. Статуэтку бы очередную получал. Премию. Речь толкал на красной дорожке местечкового фестиваля фильмов, которые никто не смотрит.

В общем, жил бы в почёте, достатке и полной сексуальной удовлетворённости.

А если бы нашлась женщина, посмевшая обвинить Вайнштейна в домогательствах и насилии, то общество бы её тут же заклеймило позором. Точнее, женская половина общества. Сами бабы бы и забили.

Как забивают они сейчас Елену Проклову, которая заявила, что, когда она была подростком, к ней лез в трусы известный артист.

Одни её к батюшке на исповедь отправляют, другие пытаются сделать виноватой даже не саму Елену, как это делает подавляющее большинство, а её мать.



Фото: Соцсети

Бабы, вы — в себе? Вы своих 15-летних дочерей повсюду на поводке за собой водите, зная, что происходит в каждую минуту их жизни в режиме 24/7?

Ваша глупость бездонна и лично мне отвратительна.

Я не знаю и не могу знать, было ли совершено сексуальное насилие над Еленой Прокловой, когда ей было 15 лет. И вы тоже не можете этого знать.

Всё, что вы можете, — это строить ни на чём не основанные догадки, демонстрируя собственные комплексы и болевые точки.

Самая большая ваша болевая точка знаете, какая? А вот она: смотрите и наслаждайтесь.



Фото: Соцсети

Вы больше всего беспокоитесь о детях артиста, которого вы же и подозреваете в сексуальных домогательствах к подростку Прокловой. Вас волнует, как этот скандал скажется на них.

Дьявол — в деталях, деталь — в ответе на вопрос: «А почему, собственно, вас это волнует?»

Может быть, потому, что вы сами живёте с уродами, которые могут полезть в трусы к девочкам-подросткам? И не просто живёте, а родили от них детей? И, беспокоясь о детях неназванного актёра, вы подсознательно беспокоитесь о своих, прекрасно понимая, что живёте с ублюдками, которые не прочь залезть в трусы к старшеклассницам?

Или я не права?

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