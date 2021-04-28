 

Видео: Как помочь Донбассу

28.04.2021, 1:02, Новости дня
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Прошедшая в Донецке конференция «Единство русских: защита прав и свобод» была посвящена тому, что непризнанные республики Донбасса делают для защиты русских Украины. Но помощь нужна и самому Донбассу, а оказать ее может только Россия. Речь не о деньгах, а об экономической интеграции, с помощью которой удастся реализовать колоссальный потенциал этого богатого края.

Теги: 

Украина
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Россия
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Донбасс
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русский мир
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Дмитрий Бавырин



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