 

Госдеп не исключил переговоров с Россией по стратегической стабильности

28.04.2021, 1:02, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, при каких условиях Вашингтон и Москва могли бы продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности.

По его словам, «если РФ будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями», США будут «отвечать», но в Вашингтоне «предпочли бы более стабильные предсказуемые отношения». Блинкен утверждает, что «это в конечном счете зависит от господина Путина». Глава Госдепа полагает, что Москва и Вашингтон «могут работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности». «Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области», – сказал он.

Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли президент РФ приглашение Байдена на саммит: «Не знаю, было ли оно (приглашение) формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

США считают, что открытый диалог пойдет на пользу двусторонним отношениям. По словам Блинкена, «возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна» и в том случае, если США нужно будет «реагировать на продолжение Россией активности», и при «более предсказуемом и стабильном курсе» Москвы, передает ТАСС.

В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. РФ и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.



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