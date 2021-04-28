Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции

Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация.

В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.