Мнение: О процветании в России благодаря «святым 1990-м»

Поспешные и в чём-то наивные, а в чём-то циничные реформы «святых» 1990-х отняли, конечно, много. Дело даже не в нищете, из которой страна быстро выкарабкалась, благодаря нефти и… либеральным реформам, а в чувстве унижения от поражения, которое испытывали миллионы россиян. С другой стороны, #Россия получила свободы, открытые во всех смыслах границы и рыночный капитализм. С которым связывались надежды на светлое будущее, коль скоро развитой социализм их не оправдал.

Фантомные боли, схожие с теми, что испытывали немцы периода Веймарской республики, оказались всё же сильнее. И обмен на «300 сортов колбасы» теперь кажется неравноценным. Потому и вопрос всё чаще встаёт ребром: а что, собственно, новорожденный капитализм и свободный рынок принесли 146-миллионной стране? Где сейчас наблюдаются не тлен и деградация, а прогресс, расцвет и прочие ништяки?

С одной стороны, если сравнить сейчас наши магазины, наш общественный и личный #транспорт, наши улицы и дворы с периодом конца #СССР, всё просто замечательно. Лепота, как говорил Иван Васильевич, правда, совсем по другому поводу. Но эти все красоты, по большому счёту, плоды нежданного взлёта мировых нефтяных цен, за которыми подтянулись и другие сырьевые товары, экспортируемые Россией.

А вот в какие сферы жизни в России капитализм за 30 лет принёс прогресс и процветание за пределами ТЭК и стройки?

Навскидку видится вот что.

1. АПК . Если СССР был импортёром зерна, то Россия стала его нетто-экспортёром. И произошло это за счёт появления крупных частных агрохолдингов, быстро перенявших современные #технологии у развитого мира. Притом что фермерство как массовый поставщик продовольствия не задалось…

2. Коммуникации и связь . Сотовые операторы появились в России в начале 1990-х, а к середине «нулевых» они обеспечили доступной мобильной связью всю страну. Аналогично, широкополосный доступ в #интернет появился благодаря конкуренции десятков и сотен мелких провайдеров. Теперь РФ на очень достойных местах в мире по качеству связи, охвату услугами и соотношению цена-качество.

3. Финансы . Хотя российские банки по активам и капиталу далековаты от мировых грандов, их сервисы на уровне лучших в мире. Мобильный банкинг, безналичные платежи, переводы р2р и проч. у многих западных туристов вызывают зависть. Опять же, следствие свободной конкуренции…

Что объединяет эти три сферы? Везде успех и прогресс был достигнут частным бизнесом. Везде широко использовались возможности догоняющего развития, позволяющие брать многое из чужого опыта, не идя затратным путём собственных проб и ошибок. Везде поначалу импортировались готовые решения на уровне технологий, оборудования, комплектующих и лишь затем допиливались под местные реалии. И везде развиваться не мешало #государство.

Наверное, можно добавить ещё энергетику и транспорт, где расчленение государственных монополий дало стимул к развитию за счёт конкуренции. Опять же, при устранении государства. То есть, спонсор прогресса, как ни крути, частный #бизнес, а вот государство процветанию только вредит своими регуляциями и произвольным применением насилия.

Но вот встречный вопрос: а где в России появился прогресс и расцвет после того, как власти начали повсеместно закручивать гайки, а государственная машина стала всё чаще и чаще напрямую рулить экономикой? Где за последние 10 лет достигнуты сопоставимые успехи?

—