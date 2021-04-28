 

Степанов: Украине подтвердили поставку почти 1 млн доз вакцины Pfizer в мае

28.04.2021, 0:40, Новости дня
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“Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первый – это COVAX – 473 тыс. доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках до 17–18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer где-то 500 тыс. доз”, – сказал министр.

Он добавил, что дозы будут использовать для вакцинации людей из группы риска – старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями.

https://www.facebook.com/nashlive.ua/videos/273402811144752/

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
В Украине сделали 539,1 тыс. прививок против коронавируса, но полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) девять человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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