Киевский облсовет возглавила жена нардепа от “Слуги народа”, который выиграл довыборы у Ляшко

Гунько была единственным кандидатом на должность председателя облсовета. Фракции “За майбутнє” и “Европейская солидарность” поддержали ее кандидатуру и своих представителей не выдвигали.

В присутствии 58 депутатов решение об избрании Гунько было принято единогласно.

Новоизбранная председатель предложила на должность первого заместителя депутата от “За майбутнє” Ярослава Добрянского, а на должность заместителя – представительницу “Европейской солидарности” Татьяну Семенову.

На своей странице в Facebook Гунько поблагодарила за решение назначить ее главой облсовета.

https://www.facebook.com/206959962982775/videos/210745564186131/

Контекст:Гунько сменила на должности главы Киевского облсовета депутата от “Слуги народа” Александра Склярова, занимавшего эту должность с ноября прошлого года. Его отправили в отставку 27 апреля. При этом сам он не пришел на сессию облсовета.

Гунько является женой народного депутата от “Слуги народа” Анатолия Гунько. На довыборах в Раду 25 октября прошлого года он получил 34,1% голосов, его главный соперник – экс-нардеп, глава Радикальной партии Олег Ляшко – 31,78%. 17 ноября Гунько принес присягу нардепа.

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