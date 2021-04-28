Эксперимент с концертом на 5 тыс. человек в Испании прошел успешно. COVID-19 заболели только шесть человек

Эксперимент проводился для того, чтобы увидеть, можно ли проводить массовые концерты с меньшими ограничениями, более похожими на то, что было до пандемии.

Концерт прошел во дворце Сант-Хорди в Барселоне, на нем не придерживались требований к социальной дистанции, однако пришедшие перед концертом должны были пройти тест на антиген, а на самом концерте носить маски.

Мероприятие посетили 5 тыс. человек. С данным о своем здоровье разрешили ознакомиться 4592 человека. Среди них COVID-19 обнаружили только у шести.

Из результатов эксперимента организаторы сделали вывод, что уровень заболеваемости соответствовал показателю в 130 случаев на 100 тыс. жителей, что ниже показателя, который в то время были в Барселоне.

Видео с концерта в Twitter публиковало издание Catalunya Informació.

* Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

* https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw

— Catalunya Informació (@Catinformacio) March 27, 2021

Контекст:По данным американского Университета Джонса Хопкинса Испания входит в десятку стран по количеству больных COVID-19. За время эпидемии в стране подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, 77,9 тыс. человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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