 

Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак

28.04.2021, 0:08, Новости дня
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Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes».

«Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – сообщила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!». Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE.

При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган: «Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все».

Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE).

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене. В июне 2019 года Собчак подтвердила развод с Виторганом. В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец.



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