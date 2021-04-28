Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак

Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes».

«Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – сообщила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!». Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE.

При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган: «Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все».

Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене. В июне 2019 года Собчак подтвердила развод с Виторганом. В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец.