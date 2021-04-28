 

США подтвердили сохранение разногласий с Германией по «Северному потоку – 2»

28.04.2021, 0:08, Новости дня
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У США и Германии сохраняются разногласия из-за проекта газопровода «Северный поток – 2», Вашингтон считает проект «плохой сделкой», сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом у Берлина, как пояснили в Белом доме, «другая точка зрения на этот счет». Представитель администрации США заявил, что Вашингтон «предпринял конкретные шаги, чтобы подчеркнуть ту степень, в которой привержен тому, чтобы попытаться сделать так, чтобы они изменили свое мнение относительно этого газопровода», передает ТАСС.

Чиновник пояснил, что «в большинстве случаев» союзники и близкие партнеры «в основном придерживаются одного мнения в стратегическом плане», но это не означает согласия по каждому вопросу. Он заверил, что «в основе» отношения США с «ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем» подхода действующей администрации «к остальному миру, в том числе к России».

Напомним, судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. В МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению.



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