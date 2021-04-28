США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»

Вашингтон намерен «заставлять Россию платить» за неприемлемые, по мнению США, действия, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он заявил, что «подход» администрации Джо Байдена к отношения с Россией «был последовательным» – США, как утверждают в Белом доме, не хотят эскалации напряженности, но «не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считают переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства». Указывается, что перед теми шагами, которые уже сделали США, был проведен «тщательный обзор на политическом и разведывательном уровнях», передает ТАСС.

США «не будут судить заранее относительно того, к чему это все приведет», они «будут ясными и прямыми, как всегда с Россией», сказал чиновник. При этом представитель американской администрации отметил, что детали возможной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина еще не определены, передает РИА «Новости».

В Белом доме заявили, что «две последние администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом». Администрация Байдена считает, что у нее «нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами».

«После первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной Россией», – сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни», – сказал чиновник, заверив, что Байден привержен «обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем».

15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.