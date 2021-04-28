 

США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»

28.04.2021, 0:08, Новости дня
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Вашингтон намерен «заставлять Россию платить» за неприемлемые, по мнению США, действия, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он заявил, что «подход» администрации Джо Байдена к отношения с Россией «был последовательным» – США, как утверждают в Белом доме, не хотят эскалации напряженности, но «не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считают переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства». Указывается, что перед теми шагами, которые уже сделали США, был проведен «тщательный обзор на политическом и разведывательном уровнях», передает ТАСС.

США «не будут судить заранее относительно того, к чему это все приведет», они «будут ясными и прямыми, как всегда с Россией», сказал чиновник. При этом представитель американской администрации отметил, что детали возможной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина еще не определены, передает РИА «Новости».

В Белом доме заявили, что «две последние администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом». Администрация Байдена считает, что у нее «нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами».

«После первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной Россией», – сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни», – сказал чиновник, заверив, что Байден привержен «обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем».

15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.



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