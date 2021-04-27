 

ФСБ задержала за взятку одного из руководителей «Северного водоканала» – бывшего начальника полиции Рыбинска

27.04.2021, 14:04, Разное
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В Ярославской области задержали экс-главу отделения УМВД в Рыбинске Геннадия Гаврюшина, который сейчас работает директором по корпоративному управлению на «Северном водоканале». Задерживали Гаврюшина силовики ФСБ.

— Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки). Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года подозреваемый — 51-летний мужчина, занимая руководящую должность в государственном предприятии Ярославской области «Северный водоканал», получил от руководителя коммерческой организации сумму в размере 100 тысяч рублей за оказание им содействия в беспрепятственной приемке выполненных данной организацией работ.

— По подозрению во взятке, — сообщили в следственном отделе по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области, где возбудили уголовное дело.

Генеральный директор водоканала подтвердил случившееся.

— Нам поступила информация от правоохранительных органов о том, что ими получен сигнал о противоправных действиях нашего сотрудника. В настоящее время совместно с правоохранителями отрабатываем информацию. Предоставлены все необходимые документы и сведения. В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен, — пояснил генеральный директор «Северного водоканала» Станислав Маклаков.

51-летний Геннадий Гаврюшин работал начальником УВД по Рыбинску и муниципальному району с 2007 года. Выйдя на пенсию, пошел работать на водоканал. Родом бывший полицейский из Баку, образование получал в университете МВД в Санкт-Петербурге. В полиции начал работать еще до окончания учебы в должности милиционера-водителя в Пскове.

В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.



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