 

Прокурор запросил 16 лет колонии для экс-полицейского из «дела Голунова» Игоря Ляховца

27.04.2021, 23:52, Разное
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Гособвинение попросило приговорить к 16 годам колонии бывшего замглаву отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы и фигуранта дела о подбросе наркотиков журналисту «Медузы»* Ивану Голунову Игоря Ляховца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для экс-полицейских, которые задержали журналиста, гособвинение запросило от 7 до 16 лет колонии.

Как уточнил адвокат Алексей Губкин, прокурор попросил приговорить к 12 годам колонии бывших подчиненных Ляховца Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева, а также к семи годам — Дениса Коновалова, признавшего вину.

Суд проходит в закрытом режиме.

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Ляховца, Феофанова, Сергалиева, Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК). Позднее СК ужесточил им обвинение, добавив ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

По версии гособвинения, 6 июня 2019 года обвиняемые приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление, как считает прокуратура, их толкнуло желание продвинуться по службе. Сотрудники полиции пытались привлечь к уголовной ответственности Голунова по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. После задержания один из правоохранителей применил к журналисту физическую силу, несколько часов корреспонденту «Медузы» не давали связаться с адвокатом. Журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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