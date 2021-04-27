 

Украина прошла пик смертности от коронавируса – Академия наук

27.04.2021, 23:46, Новости дня
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Результаты исследования основаны на данных Министерства юстиции и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

“Данные в процессе ретроспективного обновления позволяют относительно надежно утверждать пик числа летальных случаев в первой декаде апреля, когда он был незначительно выше 400 случаев в день”, – говорится в сообщении. 

По состоянию на 27 апреля статистика показывает “в среднем 369 новых летальных случаев в сутки”. 

Отмечается, что загруженность больниц пациентами с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него снизилась на 20% по сравнению с пиковым значением и на 10% – по сравнению со значением неделю назад. “В то же время число занятых аппаратов ИВЛ и коек интенсивной терапии остается близким к максимумам”, – отмечают в академии.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
14 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине эпидемия COVD-19 идет на спад.
По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили почти 2,04 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 7915 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 42,95 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,6 млн.
По данным врача-инфекциониста Ольги Кобевко, в больницах сейчас хватает мест, но не хватает кислорода для тяжелых больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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