“Украина будет действовать по принципу взаимности”. Кулеба прокомментировал высылку консула РФ из Одессы

Так глава МИД прокомментировал высылку из Украины российского консула.

“Это же россияне запустили этот маховик. Они выгнали нашего консула из Петербурга, мы выгнали в ответ их сотрудника посольства. Теперь они решили, что им тоже надо выгнать кого-то из нашего посольства, выгнали из нашего посольства. И мы для симметрии выгнали их консула. Я не знаю, чего они там добиваются, какие устраивают шоу. Но мы всегда будем действовать на основе принципа взаимности”, – сказал министр.

По его словам, этот процесс начался еще в 2014 году.

“У нас с 2014 года ведется плановая работа в этом направлении. То есть у нас же постоянно: они кого-то из украинских дипломатов выгоняют, мы – их. У нас, к сожалению или к счастью, такая, очень динамичная, работа по уменьшению количества российских дипломатов на территории Украины. Но еще раз подчеркиваю, что мы исключительно реагируем на их провокации против наших дипломатов”, – заявил Кулеба.

Контекст:16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины.

20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.

21 апреля МИД Украины проинформировал, что Сосонюк уехал из РФ.

26 апреля Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение “в связи с недружественными действиями” украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, и “на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом”.

27 апреля Украина объявила, что в ответ на действия РФ объявила персоной нон грата консула Генерального консульства РФ в Одессе.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В 2014 году Украина и Россия отозвали своих послов и понизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Российскую дипмиссию сейчас возглавляет Александр Лукашик.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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