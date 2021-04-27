“Украина будет действовать по принципу взаимности”. Кулеба прокомментировал высылку консула РФ из Одессы
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Так глава МИД прокомментировал высылку из Украины российского консула.
“Это же россияне запустили этот маховик. Они выгнали нашего консула из Петербурга, мы выгнали в ответ их сотрудника посольства. Теперь они решили, что им тоже надо выгнать кого-то из нашего посольства, выгнали из нашего посольства. И мы для симметрии выгнали их консула. Я не знаю, чего они там добиваются, какие устраивают шоу. Но мы всегда будем действовать на основе принципа взаимности”, – сказал министр.
По его словам, этот процесс начался еще в 2014 году.
“У нас с 2014 года ведется плановая работа в этом направлении. То есть у нас же постоянно: они кого-то из украинских дипломатов выгоняют, мы – их. У нас, к сожалению или к счастью, такая, очень динамичная, работа по уменьшению количества российских дипломатов на территории Украины. Но еще раз подчеркиваю, что мы исключительно реагируем на их провокации против наших дипломатов”, – заявил Кулеба.
Контекст:16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.
17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины.
20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.
21 апреля МИД Украины проинформировал, что Сосонюк уехал из РФ.
26 апреля Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. В МИД РФ заявили, что приняли такое решение “в связи с недружественными действиями” украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, и “на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом”.
27 апреля Украина объявила, что в ответ на действия РФ объявила персоной нон грата консула Генерального консульства РФ в Одессе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
В 2014 году Украина и Россия отозвали своих послов и понизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Российскую дипмиссию сейчас возглавляет Александр Лукашик.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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