 

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Лишить госаппарат Украины возможности делать бизнес важнее, чем провести деолигархизацию

27.04.2021, 23:46, Новости дня
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Он, в частности, подчеркнул, что при принятии законопроекта важно определиться с понятием “олигарх”.

“Олигарх – в моем понимании, это тот человек, который делает бизнес на государстве, а не на свободном рынке, используя административный, политический или любой другой ресурс. Я полностью согласен, если закон будет предусматривать такое определение олигарха. Потому что некоторые под олигархами понимают крупный капитал. Нет! Крупный капитал нельзя трогать ни в коем случае! Конечно, если он не участвует в государственном управлении, не покупает депутатов и так далее. Нужно четко понимать термины, но это тонкая грань… Потому что когда в дело вступят лоббисты (вы же не в вакууме живете), я боюсь, что этот закон выйдет очень кривым и вы напугаете добросовестных предпринимателей и бизнесменов”, – заявил Сейсембаев.

В таком случае, считает он, Украина потеряет интерес со стороны инвесторов.

“Вооружившись популистскими лозунгами, вырванными из контекста закона, начнут выступать политики и набирать себе очки. Я бы сказал, что это скользкая дорожка, по которой нужно двигаться крайне осторожно”, – добавил бизнесмен.

По его мнению, важнее провести “дебизнесизацию государства”.

“У любого бизнесмена в матрице записано: зарабатывать деньги. Это его общественная функция. А проблема олигархии в том, что госчиновники лезут в бизнес. Если у госчиновников отнять возможности – и олигархи пропадут. Ведь кто дает олигархам возможности? Государство! Начните из-под чиновников выбивать те сферы, на которых они делают деньги. Максимально приватизируйте что можно (кроме отдельных секторов, которые отвечают за инфраструктуру, государственную безопасность и так далее). Если вы пойдете по пути уменьшения регулирования, уменьшения зависимости бизнеса от государства, тем меньшим будет влияние олигархов. Я считаю, что дебизнесизация государственного аппарата важнее, чем деолигархизация бизнеса”, – заключил Сейсембаев.

Контекст:15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Совету нацбезопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать “фундаментальный законопроект о статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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