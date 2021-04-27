 

Латвия в мае начнет всеобщую COVID-вакцинацию

27.04.2021, 23:46, Новости дня
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Агентство отмечает, что изначально вакцинацию от коронавируса всех жителей без выделения приоритетных групп планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе дискуссий было принято решение открыть вакцинацию для всех с 3 мая.

В то же время сегодня в Латвии началась вакцинация следующей приоритетной группы. Прививки от коронавируса начали делать заключенным и работникам тюрем, а также постояльцам и работникам приютов.

Контекст:По данным агентства, прививку от коронавируса в стране с населением 1,92 млн человек получили 222,8 тыс. граждан, из них почти 40 тыс. завершили вакцинацию (получили два укола).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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