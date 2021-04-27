 

“Думаю, скоро все узнаем”. Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите Блинкена в Украину

27.04.2021, 23:46, Новости дня
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“Когда мы встретились в Брюсселе с Энтони Блинкеном, я пригласил его как можно быстрее приехать в Украину. У меня есть основания полагать, что это приглашение было положительно воспринято, и Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины. Поэтому, думаю, что вскоре из официальных сообщений мы все узнаем”, – сказал министр.

Контекст:Сенат США утвердил кандидатуру 58-летнего кадрового дипломата Блинкена на пост госсекретаря США 26 января, вскоре после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и иммигрировал в США.
26 апреля CNN сообщило со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Блинкен в мае нанесет визит в Киев, что станет для Украины одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского.
В апреле посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского в США или в Украине.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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