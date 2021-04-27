 

СМИ назвали страны с лучшей ситуацией по коронавирусу

27.04.2021, 23:42, Разное
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Самая лучшая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдается в юго-восточных странах мира. К таком выводу пришли эксперты СМИ, составившие рейтинг наиболее безопасных государств.

Первое место занял Сингапур, где быстро началось внедрение вакцины от ковида. Там привито уже около 20% населения. За ним следует Новая Зеландия, где вакцинацию прошли 19% граждан. На третьей строчке разместилась Австралия, где препарат получили пока лишь 3,7% жителей, сообщает телеканал “360”.



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