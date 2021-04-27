Мнение: В розницу и оптом

Снова о биометрической системе идентификации граждан. Поставленная задача «охватить» 70 миллионов человек и занести их в единую базу данных в течение двух лет (при том, что сегодня таковых всего лишь 160 тысяч) — это задача практически неподъемная, тем более, что основная масса людей не слишком-то и осведомлена о происходящем.

Оператором системы назначен Ростелеком, который намерен торговать записями базы данных по 200 рублей за запись. Если же учесть, что число покупателей может измеряться сотнями (в первую очередь это банки), то доход Ростелекома может измеряться сотнями миллиардов рублей.

Здесь, как водится, и возникает проблема. Проблема называется «утечки». Биометрические данные позволяют отслеживать человека в реальном времени, причем без его согласия и ведома. Сейчас более-менее работающей системой отслеживания перемещений человека является сотовая связь, но ее обойти можно, взяв незарегистрированный телефон или вообще перемещаясь без него. Биометрия позволяет отслеживать человека и без носимых им устройств. Строго говоря, законопослушному гражданину вроде бы беспокоиться не о чем, но сам факт того, что ты находишься под «колпаком» вызывает вопросы о том, насколько добропорядочны люди и структуры, которые имеют доступ к твоей жизни.

Здесь и возникает проблема утечек. Данные могут попасть в руки криминальных структур, конкурентов (если речь идет о бизнесе), наконец, вряд ли кому улыбается перспектива того, что перемещения и действия твоего ребенка могут попасть в чьи-то чужие и неизвестные тебе руки. С неизвестными никому намерениями.

Это одна, очевидная проблема.

Вторая связана с тем, что вообще-то говоря, биометрия — это дополнительный инструмент идентификации. Дополнительный к уже имеющимся. На портале госуслуг при регистрации человек получает логин и пароль, и пока этого достаточно. Появление дополнительного идентификатора с неизвестной степенью защищенности создает уязвимость и в уже существующих базах данных. По сути, злоумышленники, завладев биометрическими данными человека, могут получить доступ и управление записями в достаточно большом перечне иных баз банных. Возникает сюжет, известный по фантастическим фильмам, когда человека можно просто стереть из жизни, обнулив записи с его документами, банковскими картами, данными об имуществе и регистрации. И хорошо, если просто стереть, а можно переписать их на другого человека, получившего таким образом полномочия на управление вашим же имуществом. И пока вы будете восстанавливать себя в этом мире, ваше имущество будет абсолютно легально продано третьим лицам. «Черные риэлтеры» девяностых завидуют черной завистью: «А что, так можно было?»

Спешка и дедлайны в таком весьма непростом и щекотливом вопросе плюс известные всем проблемы безопасности — это с одной стороны, и десятки и сотни миллиардов дохода структурами, зарабатывающими на торговле вашими данными — с другой. Понятно, что в подобном соревновании структуры вроде Ростелекома, прямо заинтересованные в извлечении дохода, неизмеримо сильнее обычного человека, у которого нет шансов ни в борьбе, ни в отстаивании своих интересов с такими монстрами.

Парадокс в том, что биометрия — это, конечно, элемент развития и прогресса. Бороться с прогрессом просто нелепо. Он может даже не заметить, что с ним ведут борьбу и просто наступит. Собственно, он уже наступает и приходит вне зависимости от отношений к нему. Однако он же добавляет к нашей и без того не самой простой жизни новые риски. А в условиях чудовищно просевшей управленческой вертикали она попросту не успевает формировать защитные механизмы от новых рисков и проблем. Бесконечные утечки баз данных — это в том числе следствие чрезвычайно низкой управленческой культуры и дееспособности системы, которая не успевает не только предупреждать негативные последствия, которые несет в себе развитие, но даже реагировать на них.

Пока главная угроза — здесь.

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