Мнение: Не увольнять же за идеологические высказывания

Новости украинского изобразительного искусства.

В Национальной академии изобразительного искусства антисемитский скандал. Профессор Мыхайло Гуйда заявил выпускнику Федору Александровичу: «и без тебя ж_двы в академии хватает».

Александрович уже привык к ежедневным антисемитским высказываниям академиков: «Это их обычная лексика».

Журналистка телеканала СТБ пошла к ректору академии. Комментарий ректора потрясает: «ученый совет не осудил антисемитские высказывания нашего профессора».

И добавляет: «Сейчас уже не те времена, когда за идеологические высказывания увольняют людей с работы».

То есть, ректор академии считает антисемитизм идеологией, политическими взглядами, а не формой ненависти и не видит оснований для санкций в отношении профессора-антисемита.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/videos/4269219736443395 – цинк

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