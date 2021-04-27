 

Мнение: Не увольнять же за идеологические высказывания

27.04.2021, 22:56, Разное
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Новости украинского изобразительного искусства.

В Национальной академии изобразительного искусства антисемитский скандал. Профессор Мыхайло Гуйда заявил выпускнику Федору Александровичу: «и без тебя ж_двы в академии хватает».
Александрович уже привык к ежедневным антисемитским высказываниям академиков: «Это их обычная лексика».
Журналистка телеканала СТБ пошла к ректору академии. Комментарий ректора потрясает: «ученый совет не осудил антисемитские высказывания нашего профессора».
И добавляет: «Сейчас уже не те времена, когда за идеологические высказывания увольняют людей с работы».
То есть, ректор академии считает антисемитизм идеологией, политическими взглядами, а не формой ненависти и не видит оснований для санкций в отношении профессора-антисемита.

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/videos/4269219736443395 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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