В результате санкций СНБО отстранили еще 39 таможенников

Сообщается, что отстранены 18 сотрудников Одесской таможни, 12 – Закарпатской таможни, четыре – Волынской таможни, один – Галицкой таможни.

Кроме того, приказом главы Гостаможслужбы Павла Рябикина отстранены четыре начальника таможенных постов.

Отмечается, что таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств относительно возможного нарушения ими присяги госслужащего. Управление внутренней безопасности Гостаможслужбы проверяет чиновников таможен, которые могли контактировать с физическими и юридическими лицами, к которым применены санкции.

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/302803354788096

Контекст:2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимир Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

В СБУ рассказали, что против фигурантов санкционного списка открыты уголовные производства, но пока подробности этих дел спецслужба опубликовать не может, поскольку это может навредить расследованию.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Президент пообещал, что “и это тоже не финал”. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

21 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 апреля. В санкционные списки вошли 13 физических и 95 юридических лиц, их имена и названия опубликованы.

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