“Издевательство над украинским образованием”. Львовский облсовет призвал отменить присуждение Киве ученой степени

Проект обращения к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде инициировала фракция “Самопомощь”. За него проголосовали 56 депутатов облсовета.

“Гнилая бюрократическая система, через которую нужно пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, но в то же время помогает лицам, получающим научные степени в личных целях и никоим образом не связанные с наукой”, – указано в тексте обращения.

Депутаты Львовского облсовета возмущены решением ученого совета о присуждении научной степени Киве и считают его “издевательством над украинским образованием”.

Отмечается, что в обращении депутаты призывают не только отменить присуждение научной степени нардепу, но и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

“Если выражаться в стилистике этого “кандидата”, это не наука – это дно. А еще это позор и стыд не только для всего научного мира – для всех. Министерство образования Украины еще может остановить это издевательство над украинской наукой и отменить присуждение степени кандидата наук Ильи Киве”, – написал в Facebook лидер фракции “Самопомощь” в Львовском областном совете Любомир Зубач.

https://www.facebook.com/LubomyrZubach/posts/5526200237453935

Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров государственной службы занятости.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

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