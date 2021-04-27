 

Шмыгаль внес в Раду представление на назначение нового главы Минэнерго

27.04.2021, 22:52, Новости дня
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Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а затем – в сессионном зале.

Контекст:Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
17 апреля СМИ назвали его главным кандидатом на пост министра энергетики Украины. 22 апреля фракция “Слуга народа” заслушала его доклад. 
Сейчас обязанности министра энергетики исполняет бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, которого Верховная Рада дважды пыталась назначить на пост министра, но проваливала голосование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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