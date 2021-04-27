Правительство и Минфин делают все возможное, чтоб в сентябре получить от Евросоюза €600 млн – Марченко

“Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года, когда был получен первый транш в объеме €600 млн. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года”, – сказал министр.

Он напомнил, что от Украины для получения второго транша ожидают реформы в сферах управления государственными финансами, управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и госпредприятий.

Контекст:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля 2020 года подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины.

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Украина стала седьмой страной, которая получила такую выплату. Сообщалось, что “средства будут доступны на 12 месяцев в виде займов на очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть свои неотложные потребности в финансировании”.

Для получения второго транша Украина должна выполнить ряд условий. В их числе – реформа судебной и банковской систем, ликвидация налоговой милиции, изменение условий конкурсов на занятие высших должностей в Кабмине и на государственных предприятиях Украины.

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