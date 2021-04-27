 

В Москве немец выпал из окна отеля после утех с россиянкой

27.04.2021, 22:48, Разное
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В одном из престижных столичных отелей произошёл одновременно курьёзный и трагический инцидент. Весело проводивший время с россиянкой иностранец рухнул с балкона.

42-летний гражданин Германии заселился в гостиницу, куда пригласил некую девушку. Они распивали алкогольные напитки и бегали по апартаментам, после чего немец выпал из окна, получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его спутница была сильно пьяна и ничего не помнит о произошедшем, сообщает РИА ФАН.



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