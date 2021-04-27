 

Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом

27.04.2021, 22:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, что Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область проверил боеготовность вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник, 27 апреля. Лидер Незалежной посетил базовый лагерь бойцов, осмотрел спальный и санитарный модули, а также полевой спортивный зал.

Общаясь с дежурными врачами, Зеленский поинтересовался эпидемическим состоянием и спросил об обеспечении медицинским оборудованием и лекарственными средствами. Помимо этого, президент Украины попросил рассказать о вакцинации среди военнослужащих.

Глава государства отметил: проверять боеготовность вооруженных сил необходимо даже тогда, когда войска отходят. Мол, в любой момент они могут вернуться к границам страны.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов после учений в пункты постоянной дислокации. В Кремле заявляли, что перемещение войск внутри страны не несет угрозы соседним государствам. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснял: Россия принимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасности своих рубежей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Якутский школьник ударил учителя в лицо после замечания

21.01 / Ученые: Коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией

22.01 / Мнение: Приветственный пост в сообщество DOSTALO

19.02 / Минпросвещения добавит «уроки мужества» в школьную программу по ОБЖ

24.09 / Власти Берлина пригрозили русскоязычной диаспоре депортацией за нежелание учить арабский

03.09 / Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов

06.12 / Диетологи назвали кашу, продлевающую жизнь

06.10 / Приостановка бесплатного проезда, электронные билеты, штрафы — новые ограничения в Москве

12.03 / Хирург Володченков рассказал о ямочках на щеках Пугачевой и распухших губах Распутиной

13.01 / Мнение: Совсем у больных ура-пидриотизмом дела плохи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика