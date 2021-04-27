Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом

О том, что Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область проверил боеготовность вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба офиса главы государства в понедельник, 27 апреля. Лидер Незалежной посетил базовый лагерь бойцов, осмотрел спальный и санитарный модули, а также полевой спортивный зал.

Общаясь с дежурными врачами, Зеленский поинтересовался эпидемическим состоянием и спросил об обеспечении медицинским оборудованием и лекарственными средствами. Помимо этого, президент Украины попросил рассказать о вакцинации среди военнослужащих.

Глава государства отметил: проверять боеготовность вооруженных сил необходимо даже тогда, когда войска отходят. Мол, в любой момент они могут вернуться к границам страны.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов после учений в пункты постоянной дислокации. В Кремле заявляли, что перемещение войск внутри страны не несет угрозы соседним государствам. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснял: Россия принимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасности своих рубежей.