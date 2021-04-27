 

Врачи назвали пользу холодного душа

27.04.2021, 22:42, Разное
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Британский врач Майкл Мосли назвал пользу холодного душа. Он способен восстановить здоровье нервной системе и нормализовать работу организма в целом.
Майкл Мосли объяснил, сколько времени нужно проводить под холодным душем. По его словам, организм выбрасывает адреналин в процессе таких банных процедур. Со временем человек адаптируется, поэтому реакция на стресс будет весьма приглушенной. Считается, что люди получают выгоду, подвергая организм подобным процессам.

Эту точку зрения подтвердил ученый из Портсмутского университета. По его словам, огромную пользу приносит короткое погружение под холодную воду. Если человек станет долго принимать душ, то не исключено переохлаждение.

На длительность приема такого душа влияет персональная реакция на шоу от холода. Если у человек учащен пульс в первую минуту погружения и наблюдается тяжелое дыхание, то достаточно будет и 30 секунд. Это время желательно постепенно увеличивать.

Важно научиться удерживать контроль над собственным дыханием. Со временем в холодной воде необходимо находиться 1-1,5 минуты. Лучше всего выполнять данные процедуры сутра.

Источник: www.express.co.uk



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