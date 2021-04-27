В Канаде зарегистрирована первая смерть от тромбоза после прививки AstraZeneca

В Канаде был зафиксирован первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордским университетом, информирует телеканал BBC.

По данным канала, летальный исход зафиксирован в провинции Квебек, наступление смерти может быть связано с вакцинацией AstraZeneca. Также в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся этой вакциной, все люди были отпущены домой после медицинского осмотра. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.