В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Украинские военные четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, огонь открывался из минометов и гранатометов, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным пресс-службы, украинские силовики открывали огонь из минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Золотое-5 и Молодежное, сообщает РИА «Новости».

«Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется», – добавили в оборонном ведомстве ЛНР.

Накануне военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил в понедельник ранение во время обстрела территории республики украинскими силовиками.

В воскресенье в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский так настойчиво желает встречи с Путиным.