США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией

Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции РФ на санкции США, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».

В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к РФ и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».

15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД РФ официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия.