 

Мнение: Недружественные страны

27.04.2021, 22:08, Разное
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Список "особых списков" в России дополнился еще одним – списком "недружественных стран". В него, как стало известно войдет не менее 10 стран, из которых пять – пограничных с нами стран Прибалтики, Польша и, понятно, Украина. Удостоены чести США, Великобритания, понятно, теперь и Чехия и еще парочку зловредных супостатов.  Пока в понятие "недружественный" будет входить запрет на найм на работу в посольства российских граждан.

Правда, неясно, придется ли СМИ добавлять каждый раз после упоминания занесенной в список страны употреблять скороговорку "признанная в России недружественной". Этот идиотизм уже процветает в отношении признанных в России террористических, экстремистских организаций, иностранных агентов и прочей враждебной нечисти. По сути, скоро информация о каком-нибудь событии будет теряться на фоне подобных скороговорок.

В целом всё идёт по плану. Осажденная крепость, кругом враги, приступы паранойи перемажаются с истеричным военным психозом. А как иначе вести политику, если положение в стране все хуже, а население начинает задаваться странными вопросами про уровень жизни. Поэтому нужно отвлекать воем труб, грохотом барабанов, мельканием картинок с сонмищами врагов и единственный луч надежды в виде Великого и могучего Утеса, сверкающего боя, с одной ногой на небе и ногой на земле, живущего, пока не исчезнут машины… Ну, в общем, нашего любимого фюрера. Кто, если не он?

Источник: Эль Мюрид



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