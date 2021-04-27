 

Мнение: Московский суд ограничил деятельность ФБК

27.04.2021, 22:02, Разное
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Вслед за вчерашним решением Прокуратуры запретившей "штабы Навального" https://colonelcassad.livejournal.com/6729915.html, Московский городской суд частично прикрыл "Фонд борьбы с коррупцией" Навального, наложив целый ряд системных ограничений на его деятельность.
Решение о статусе экстремистской организации пока что не принято, дело будет рассматриваться дальше, с 29 апреля.

Пока что ФБК запрещено:

1. Проводить различные публичные и массовые мероприятия.
2. Вести деятельность в СМИ (при этом вчера там вопили, что их теперь обязывают везде писать. что они иностранные агенты).
3. Принимать участие в любых выборах.
4. Пользоваться банковскими услугами.

Де-факто, парализуется любая законная деятельность организации. После признания проекта экстремистским, будет ограничена любая деятельность в принципе. В целом, курс на полную зачистку этого проекта вполне очевиден.

PS. Сюда же до кучи. Недовольный журналист с телеканала "Дождь" жалуется на "Эхо Москвы" (!), что телеканал превратился в тоталитарную секту.

«В последнее время руководство телеканала ведёт себя как тоталитарное государство. Безусловно, здесь имеет значение личность главного редактора, поскольку он закрыл Дмитрия Быкова, В. Шендеровича, А. Невзорова и открыл Катерину Котрикадзе. Это достаточно тоталитарное явление. И всё неугодное и всё сомневающееся вырвано с корнем. У нас сейчас даже нет обсуждения чего-то другого, повестка проста и примитивна: Навальный — прекрасен, Путин — вор. И всё. Не нужно творчества, не нужно других тем» (с) П.Лобков

Порочит, понимаешь, светлый образ рупора свободы. Гнать поганой метлой с "Дождя" эту путинскую консерву.

Источник: Colonel Cassad



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