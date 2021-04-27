Спасатели нашли тело туриста, заблудившегося в Карпатах 13 февраля

13 февраля возле села Березники Свалявского района 40-летний мужчина вместе с товарищем, оба киевляне, вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах. Они заблудились в районе горы Гемба в условиях плохой видимости – пытаясь найти дорогу, в темноте потеряли друг друга.

На следующий день поисковая группа нашла одного из них. Поиски второго длились 21 день, их остановили 5 марта.

Когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и сегодня в 16.00 тело погибшего было найдено в ущелье возле ручья у подножия горы Магура-Жиде.

Отмечается, что после проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в село Березники.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и две единицы техники горных поисково-спасательных отделений ГСЧС.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/posts/4023191524414382

—