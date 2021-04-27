“Красная линия”. Кулеба заявил, что Украина не будет вести переговоры с главарями боевиков на Донбассе

Так министр прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, что для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”.

“Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками”, – сказал дипломат.

На вопрос, состоится ли встреча Зеленского с Путиным, Кулеба ответил: “Будем надеяться”. По словам министра, всем понятно, что для завершения войны нужно разговаривать с Путиным напрямую.

“Наша главная цель – полноценный саммит “Нормандской четверки”, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита “Нормандской четверки” в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства, – это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир”, – сказал Кулеба.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Путин ответил главе Украинского государства через два дня, что готов встретиться с Зеленским в Москве, но обсуждать не Донбасс, а отношения двух стран.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в Киев приглашать Путина некорректно.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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