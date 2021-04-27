 

Путин призвал чиновников к честности и выполнению обещаний

27.04.2021, 21:54, Разное
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Глава государства призвал народных избранников к ответственности за свои слова и поступки. Также он попросил чиновников не раскачивать ситуацию внутри страны, обманывая граждан и не выполняя обещания.

Тем самым, по мнению Владимира Путина, нерадивые чиновники подрывают авторитет власти, и граждане перестают ее представителям.

Президент России заявил, что не нужно провоцировать ситуацию, которую наша страна переживала в девяностые годы. Владимир Путин добавил, что по сей день приходится расхлебывать ряд обещаний, данных 30 лет назад. Российский лидер призвал политиков быть честными с народом.

Также в ходе заседания Совета законодателей России при Федеральном
собрании обсуждалась реализация послания президента и вопросы пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин заверил, что меры поддержки российских семей будут развиваться.

Напомним, президент пообещал россиянам новые меры поддержки. В частности, это пособия для беременных и школьников. На реализацию инициатив Владимира Путина в течение двух лет будет направлено 400 миллиардов рублей.



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