 

“Его ждет забытье в истории”: экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко

27.04.2021, 21:54, Разное
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Леонид Кравчук сделал сразу несколько заявлений в эфире польского телеканала “Белсат”. Например, он рассказал, что Россия якобы намерена расширить оккупацию Украины и взять под контроль все республики бывшего СССР.

Кравчук дал понять, что поддерживает антироссийскую политику американского лидера Джо Байдена. “Россия ведет себя как источник зла Мы сделаем все, чтобы остановить Россию”, – сказал бывший президент Нелазежной.

Леонид Макарович считает, что Лукашенко “ездит на поклон” к Владимиру Путину. Мол, Александр Григорьевич делает все, чтобы Белоруссия подчинялась России, была открыта для введения российских войск.

По мнению Кравчука, Лукашенко, который “родился в диктаторской рубашке”, плохо кончит. Якобы президент Белоруссии не руководствуется здравым смыслом, выглядит смешно и становится карикатурой. “Его ждет забытье в истории”, – уверен украинский политик.

Напомним, ранее Леонид Кравчук негативно оценил идею Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. По мнению 87-летнего политика, Кремль хочет, чтобы украинский президент приехал в Россию “на поклон”.



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