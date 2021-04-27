 

Раскрыт секрет притягательности певца Стаса Михайлова

27.04.2021, 21:48, Разное
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Физиогномист Золя Никитенкова раскрыла секрет притягательности популярного российского певца Стаса Михайлова. Сегодня артисту исполнилось 52 года. По случаю своего дня рождения 29 апреля он устраивает большой сольный концерт, билеты на который были проданы очень быстро.
Стаса Михайлова многие считают одним из популярных певцов в РФ. У него есть множество фанатов, как женщин, так и мужчин. Артист является прекрасным семьянином. Вместе с супругой Инной он воспитывает шестерых детей, двое из которых – общие.

Эксперт рассказала, что чем именно привлекает своих преданных поклонников Стас Михайлов. В нем сочетаются те черты, которые импонируют
представителям обоих полов. Михайлов может похвастаться истинными мужскими качествами. Они нравятся его экзальтированным поклонницам и более сдержанным фанаткам.

Михайлов является самоуверенным, это качество отражается на его внешности. Пристрастие к черному цвету в одежде свидетельствует о властности и силе артиста. По словам специалиста, если человек любит себя, он станет производить положительное впечатление на окружающих.

Источник: www.eg.ru



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