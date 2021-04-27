Дочь покойного Михаила Задорнова показала первое свадебное фото

31-летняя Елена, дочь сатирика Михаила Задорнова, опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок в свадебном платье, меховой пелерине и фате. Подписчики принялись ее поздравлять с днем бракосочетания.

Вскоре после дня рождения в жизни Елены произошло еще одно знаменательное событие. В комментариях к своему посту дочь покойного юмориста опубликовала стих Леонида Филатова, в котором говорится о «родные невесты при венчании». Фолловеры пожелали молодоженам гармонии в отношениях и счастья. Многие отметили, что отец бы был очень рад за нее.

В Сети ранее появлялись слухи о том, что возлюбленным дочери Михаила Задорнова является артист Игорь Скрипко. Прошлой весной Елена опубликовала в микроблоге совместно фото с актером. Тогда фанаты отметили, что ее избранник внешне очень похож на молодого сатирика. Звездная наследница неоднократно признавалась, что именно отец является для нее идеалом настоящего мужчины.