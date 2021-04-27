 

Дочь покойного Михаила Задорнова показала первое свадебное фото

27.04.2021, 21:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

31-летняя Елена, дочь сатирика Михаила Задорнова, опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок в свадебном платье, меховой пелерине и фате. Подписчики принялись ее поздравлять с днем бракосочетания.
Вскоре после дня рождения в жизни Елены произошло еще одно знаменательное событие. В комментариях к своему посту дочь покойного юмориста опубликовала стих Леонида Филатова, в котором говорится о «родные невесты при венчании». Фолловеры пожелали молодоженам гармонии в отношениях и счастья. Многие отметили, что отец бы был очень рад за нее.

В Сети ранее появлялись слухи о том, что возлюбленным дочери Михаила Задорнова является артист Игорь Скрипко. Прошлой весной Елена опубликовала в микроблоге совместно фото с актером. Тогда фанаты отметили, что ее избранник внешне очень похож на молодого сатирика. Звездная наследница неоднократно признавалась, что именно отец является для нее идеалом настоящего мужчины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Мировой авторынок в январе 2021 года показал рост

01.12 / К скреповой матери

27.09 / У посольства Беларуси в Москве прошел концерт в поддержку белорусов

06.03 / Вкусно и полезно: что добавить в чай, чтобы укрепить иммунитет

02.12 / Почему невозможно избавиться от тараканов, выяснили ученые

24.07 / Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

08.09 / Мнение: Интервью Лукашенко российским СМИ

04.04 / Мнение: Израильский канал

09.03 / Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина

12.01 / Мнение: Дальний родственник “Глобального ястреба”.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика