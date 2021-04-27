Мнение: Отец как бонус



Счастливая классическая семья

Спор о суррогатном материнстве незаметно притянул за собой, как блесна рыбу, намного более крупную проблему – неполные семьи. Или – семьи, которые СЧИТАЮТСЯ “неполными”. На мой вопрос, каково суррогатным детям всю жизнь жить с сознанием, что у них матери НИКОГДА НЕ БЫЛО, люди запальчиво возражают: а жить без отца, или даже с прочерком в графе “отец” – оно что, лучше??!

На прямой вопрос – прямой ответ: конечно, ДА. Точнее, это вообще несравнимо: все-таки в подавляющем большинстве случаев (хотя, конечно, бывают исключения) глубинная, физиологическая связь матери с ребенком намного сильнее и прочнее, чем с отцом, а материнский инстинкт много мощнее отцовского. Что, кстати, отражено во множестве народных (то есть без автора) афоризмов – которые при всей шуточности оформления обычно воспринимаются как аксиомы. Например, “Может ли женщина пожертвовать всем ради мужчины? – Да, если этот мужчина – ее сын”.

Но есть и авторские, один из самых знаменитых – от Маргарет Мид, всемирно известной женщины-антрополога: “Отец – это биологическая необходимость и социальная случайность”.

Я бы тут еще добавил, что, на мой взгляд, традиционное социологическое представление о “нуклеарной” (то есть буквально “ядерной”, самой что ни на есть базовой) семье как о состоящей из “матери, отца и ребенка” (без учета всяких там бабушек, дедушек, дядь и теть) все-таки сильно отдает социальным ханжеством и конформизмом, а на деле настоящий нуклеар – это двое, мать и ребенок. Наличие отца в данном случае – это БОНУС. Как в другом знаменитом афоризме с правильным (как в оригинале) продолжением: “В здоровом теле здоровый дух – ЭТО БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ”. Так и отец в семье – большое (хотелось бы думать) счастье, и не более того (хотя он с равным успехом может быть и большим несчастьем, увы).

При всей эмоциональной перегруженности этой темы – бесконечные истории про чадолюбивых отцов, которые бьются с судами и со всем миром за опеку над детьми – тут ведь по большому счету даже нет предмета для спора. Собственно, о какой “глубинной связи” отца и ребенка можно говорить, если “счастливый отец” может всю жизнь прожить, вообще не имея даже понятия, что у него где-то есть “кровное потомство”? Весьма приятное и необременительное времяпрепровождение, “одно неосторожное движение – и ты уже отец!” В этом-то и проблема: достичь такого уровня связи с ребенком у отца в большинстве случаев просто нет шансов.

И речь тут вовсе не о – как многие наверняка могут подумать – многозначительных беседах отца с 16-летним подростком о смысле жизни; речь о ранних, и даже ОЧЕНЬ ранних – от младенчества до трех лет – годах жизни. Многочисленные исследования показывают: то, что ребенку недодали от нуля до трех, “додать” или хотя бы скомпенсировать потом чаще всего не удается уже никогда. Человек живет до смерти с ощущением, сформированным тогда, когда он был еще младенцем – что в этом мире его никто не любит и никому он здесь на самом деле не нужен.

Поэтому весьма многочисленные наивные комментарии по поводу “детей звездных отцов”, что они, дескать, “живут в достатке, у них все есть” лишь показывают, что комментаторы просто не понимают, о чем вообще речь. Если ребенок не получил ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, что он тут нужен, его хотят, ждут и любят, в “сензитивный период” до 3 лет – дальше уже неважно, сколько у него будет игрушек и завалят ли его красивой одеждой.

И это, кстати, не только человеческая драма, но и социальная проблема. Люди, недобравшие тепла в детстве, не умеют его и отдавать; кого не любила мама – не любят и себя, а те, кто не любит себя, ненавидят и всех остальных, они просто не знают, как бывает по-другому. То есть это дети, которые могут тихо покончить самоубийством, а могут и, что называется, “зажечь”. Так, что мало не покажется.

Мой вывод такой: рожать, конечно, можно и без матери. Но РИСК при этом огромный, социальные последствия просматриваются ужасные, а стоит ли игра свеч – вопрос более чем спорный.