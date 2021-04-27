Мнение: Корона и абсурд

Пока свежи впечатления от Рапунцелей в ФС и от рапунцели в сегодняшнем письме про мертвого жука, давайте такой вопрос разберём.

Весь комизм и абсурд и гротеск поступков рапанов связан с тем, что любую отрицательную обратную связь, которую им дают партнеры, они воспринимают как супер-положительную.

Этому способствует не только прибитая корона, но и установка ни в коем случае не сомневаться в себе.

Все рапаны путают опору на себя и отсутствие сомнения в своих силах, причём «силы» понимают исключительно как влияние на людей, как свою значимость для людей, как их нужду в себе и их зависимость, их преданность.

То есть у них не просто прибитая корона, но и святая уверенность, что корону надо постоянно прибивать крепче и крепче. Всю свою жизнь они устраивают так, чтобы корона шаталась меньше, с этим расчетом находят себе и подруг, и коучей.

Опора на себя – это нечто совершенно противоположное. Это когда вы избегаете иллюзий и не воспринимаете других как свою паству, как зависимых от себя, даже когда они реально зависимы, вы уважаете их свободу и волю. Благодаря этому вы имеете реальную опору на себя и не имеете короны. Корона – это иллюзия опоры на других, якобы обожающих вас. В реальности вы не можете на них опираться, они не ваши няньки, не ваши слуги, они в лучшем случае ваши партнеры и у них свои интересы, но корона внушает вам иллюзию, что люди, и Мироздание, и Вселенная служат вам и все к вашим услугам.

Множество коучей помогают растить корону и внушают мысль, что вы на все имеете право, если не будете в этом праве сомневаться. Проще говоря: верь в иллюзию и она не подведёт, не сомневайся и будешь верить дальше.

Ну вот, собственно, они и верят. Получают доказательство обратного, но думают: аааа, я не поддамся, не буду сомневаться в том, что мои силы безграничны, что моя воля царит над всеми и над всем. И не сомневаются.

Никакая реальность не может победить их корону, они не дают реальности шанса.

Отсюда весь этот абсурд. Юра пятится, Рапунцель2 уверена, что он взволнован и возбуждён. Юра хочет удрать, Рапунцель2 его преследует, потому что единственная причина бегства, которую видит ее корона: комплекс неполноценности, а значит нужно доказать, что он ей подходит.

И наша автор из письма про театр точно такая же. Она вроде и соглашается, что паровоз, дада, “туууу”, но все-таки уверена, что ее избранник, точнее жертва, лезет из кожи, чтобы ее впечатлить, от комплексов не верит в ее оргазмы, страдает, когда она уходит домой, поэтому надо его успокоить и подбодрить. Она называет его мертвым жуком, но считает, что это от выгорания, а выгорание – от желания ее завоевать.

Точно так же Рапунцель утешала Мишу, а в новом сезоне дразнила Серёжу, думая, что они страдают от ревности к Ване. И Серёжу она ещё грубовато пинала, мол, секса хочешь, а врешь, что чай пить пришёл. И вожаком обещала ему стать, уверенная, что он всю жизнь мечтал встретить женщину, с которой не придётся быть активным и можно будет не выгорать.

“Слабенький мужичонка пошёл” – это визитная карточка женщины-рапана. Она не знает, как иначе объяснить отсутствие активности в свою сторону. Только при помощи колпачков: слабый, робкий, туповатый, неопытный. Но, конечно, мечтающий о ней втайне.

Именно поэтому все рапы экзальтированно валяются под столом. Лижут щеки, гарцуют в постели, падают в обморок от чувств и рыдают “от оргазма”. Это такой капслок, чтобы донести свои эмоции до тупицы. Смотри!!!! Видишь???? Страсть!!

“Тупица” во всех таких историях – сначала шланг из-за слабого желания, а потом мёртвый жук от нежелания. Но увидеть это означает прощание с короной. Рапунцели должны согласиться с тем, что они хотели бы, а их не хотят. Но это табу! Нельзя сомневаться «в себе», надо считать себя самыми обаятельными и привлекательными. Всегда, чего бы ни стоило, как бы реальности ни спорила с этим.

Ну вот они и считают.

И вы на этот абсурд смотрите в письмах. И не только в письмах.

Приводите ещё примеры, самые яркие примеры абсурда.

Кирюш тоже потом разберём.