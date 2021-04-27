 

Израильские военные сбили прилетевший из Ливана беспилотник

27.04.2021, 21:26, Новости дня
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Военнослужащие Израиля сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Израиля из Ливана, дрон был отправлен движением «Хезболлах», сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

«Наши войска сбили беспилотник «Хезболлах», который сегодня прилетел из Ливана в Израиль. Кроме того, мы обнаружили еще один беспилотник «Хезболлах», сбитый несколько недель назад», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В январе израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство еврейского государства из Ливана.

Позже беспилотный летательный аппарат израильских ВВС был сбит над южными районами Ливана.



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