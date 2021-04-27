 

Мексика запланировала запустить розлив «Спутника V» в июне

27.04.2021, 21:26, Новости дня
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Мексиканская лаборатория Birmex начнет в середине июня розлив и упаковку российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

«Сотрудничество Национального совета по науке и технологиям Conacyt и Birmex с Российским фондом прямых инвестиций назревало, и с 30 марта начались интенсивные встречи… Процесс близок к завершению, на это отведено 45 дней. Примерно в середине июня в Мексике начнется упаковка вакцины «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» замминистра.

Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Она стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. Вакцинация препаратом началась в Мексике в конце февраля. Препарат используют среди населения старше 60 лет.



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