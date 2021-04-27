Центробанк потерял 15 миллиардов рублей после совета от Алексея Вильнюсова по покупке иностранных гособлигаций

Эльвира Набиуллина отчиталась о сокращении инвестиционного капитала ЦБ РФ в первом финансовом квартале 2021 года.

Золотовалютные резервы уменьшились на 15 миллиардов рублей после неудачной покупки государственных облигаций Буркина-Фасо.

По словам главы ЦБ, с таким предложением к ней пришли её финансовые советники из ВШЭ, которые купили курсы инвестиционных советов у известного трейдера Алексея Вильнюсова. Инвестор посоветовал вложить деньги в развивающуюся страну Западной Африки и ждать 200% прибыли уже в следующем году, но гражданская война в Буркина-Фасо ускорила инфляцию и обесценила долговые обязательства перед РФ.

За такую некомпетентность советники ВШЭ были понижены в должности до конца года и лишены карт бесплатного проезда в московском метро. 15-миллиардную дыру в фондах ЦБ закроют за счет средств Пенсионного фонда РФ и дотаций из госбюджета.

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