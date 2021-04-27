«Целебные свойства воды из Карловых Вар сильно преувеличены» – доктор Мясников

Популярный телеведущий подверг сомнению полезные качества чешских минеральных источников.

По мнению Мясникова, жители Карловых Вар придумали миф о целебных водах для выманивания денег из кошельков доверчивых туристов.

– Вспомним Петра Первого. Русский царь страдал хроническим гепатитом. Лейб-медики посоветовали ему поехать в Карловы Вары на якобы лечебные минеральные воды. Итог известен: Петр Первый умер в 53 года. Эти целебные источники – не больше, чем обычное шарлатанство, – рассуждает теледоктор на своей странице в Facebook.

Мясников также напоминает о недавнем дипломатическом скандале с Чехией: «Да у них там традиция такая: из обычного источника сделают лечебные воды, а из простых российских туристов – агентов спецслужб»

Вместо поездок в Карловы Вары теледоктор рекомендует принимать отечественные гомеопатические препараты:

– Не тратьте зря деньги на открытие виз, дорогу и проживание в гостинице. Поверьте мне: никакие европейские минеральные воды не заменят вам целебные свойства российской гомеопатии.

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